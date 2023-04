Sécheresse : au cœur d'une nappe phréatique

Pour voir de nos propres yeux l'état de nos ressources en eau, il faut s'engouffrer 120 mètres sous terre, dans la grotte de Clamouse. Des spéléologues souhaitent nous guider au plus près d'une nappe phréatique, à travers des galeries, où l'eau de pluie s'infiltre en temps normal. Avec la sécheresse, le niveau de l'eau ne cesse de diminuer sous les yeux de Sandro Casagrande, directeur technique de la grotte. Il se rend régulièrement au bord de la rivière souterraine. Nous nous rapprochons de la nappe. Mauvaise surprise, l'eau a un faible débit. C'est inquiétant, car six communes dépendent de cette eau. Le bassin que nous voyons est alimenté par les eaux de pluie qui pénètrent dans la terre. Cette cavité remplit d'eau est en fait le lit d'une vaste rivière souterraine, autrement dit, d'une nappe phréatique qui fournit de l'eau à 4 000 personnes en surface. Sans précipitation, cette cavité s'assèche, les ressources de la nappe diminuent et à termes, les communes pourraient se retrouver privées d'eau potable. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier