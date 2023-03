Sécheresse : ces communes qui utilisent les eaux usées

Dans des bassins de roseaux, l'eau usée de près de 3 000 habitants s'infiltre chaque jour pour être traitée et décontaminée. "Ces roseaux vont héberger des microbes, qui vont naturellement transformer ces eaux usées, pour répondre aux normes de rejet pour se retrouver dans l'environnement", explique Vincent Moulia, chercheur et spécialiste en microbiologie. L'objectif de la station d'épuration est de réutiliser l'eau traitée pour lutter contre la sécheresse, de plus en plus intense dans l'Hérault. Ce qui est donc utile pour les agriculteurs, qui font face à des pénuries d'eau. C'est à quelques centaines de mètres, dans une vigne, que les premiers tests sont effectués. L'irrigation se fait avec l'eau de la station. L'expérimentation concerne aussi l'entretien de la voirie, car c'est bien avec de l'eau potable que les rues sont aujourd'hui nettoyées. Un projet à 150 millions d'euros avec une mission : réutiliser 30% des eaux usées de la métropole de Montpellier d'ici 2030. Aujourd'hui, en France, moins de 2% des eaux usées sont réutilisées. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier