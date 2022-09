Sécheresse : combien de temps ça va durer ?

Les incendies spectaculaires de l’été et leur prolongement anormal en septembre ont été favorisé par les fortes chaleurs et par un manque de pluie criant. Du 1er janvier au 18 septembre, en temps normal, il tombe sur la France 650 millimètres d’eau. Il n’y en a eu que 419. Les mesures de l’humidité du sol en forêt montrent que nous sommes dans une des années les plus sèches depuis 1959. Avec une conséquence sur la végétation qui meurt et devient un combustible très inflammable. Parmi les zones particulièrement concernées, les littorales méditerranéennes du côté de Narbonne et le Sud-Ouest. Alors, quels sont les remèdes ? Tout dépend des pluies automnales? Normalement, ils tombent en octobre - novembre 194 millimètres de pluie sur la France, ce qui pourraient limiter les risques. Mais au vu des dérèglements en cours, rien n’est certain. Un épisode pluvieux est prévu le week-end prochain. Encore faut-il qu’il ne soit pas violent pour être absorbé par le sol et bénéfiques à la forêt. TF1 | Reportage M. Izard, F. Soyer