Sécheresse : comment limiter les fuites d'eau ?

Il y a un peu plus d'un an, le pays subissait une terrible sécheresse et le gouvernement lançait le plan eau. Une aide financière a été versée à 170 communes, car leurs canalisations sont dégradées que la moitié de l'eau potable est perdue. Il faut avancer mètre par mètre. Depuis un mois, des employés de la commune de Pia, dans les Pyrénées-Orientales, ne recherchent qu'une chose. Une fuite est loin d'être la seule. À Pia, le bilan est alarmant. Près de 50% de l'eau potable sur le réseau est perdu chaque jour. Problème, les réparations sont estimées à 2,5 millions d'euros. Le budget de la commune n'est que de 150 milles euros par an. Pourtant, en mars dernier, le gouvernement avait débloqué une enveloppe de 180 millions d'euros par an pour aider 170 communes. Selon l'Union Nationale des Industries et Entreprises de l'Eau, il faudrait en réalité plus de trois milliards d'euros. Résultat, un an plus tard, 151 communes perdent toujours plus de la moitié de leur eau potable. Alors pour financer les travaux, certains ont trouvé la solution. Dans la vallée de l'Hérault, 28 communes se sont regroupées pour gérer leurs réseaux. Grâce à cette union, 40 millions d'euros ont été investis ces dernières années. Ces travaux ont aussi un coût pour les habitants. Dans ces communes, le prix de l'eau a été augmenté de près d'un euro au mètre cube. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia