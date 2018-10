Sécheresse : les conséquences économiques

Le Rhin n'est plus assez profond pour permettre la navigation. Les rares péniches à s'aventurer sur le fleuve sont désormais chargées au tiers de leur capacité. À certains endroits, le niveau a baissé de près de deux mètres. Le transport du fret est quasi à l'arrêt. Avec 3 millions de containers à l'année, le Rhin absorbe à lui seul près de la moitié du transport fluvial européen. Depuis septembre, le Port autonome de Strasbourg tourne au ralenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.