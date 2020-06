Sécheresse dans le Nord : des agriculteurs inquiets

Conséquence directe de la météo exceptionnellement chaude de ces dernières semaines, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance sécheresse. Il n'y a pas plu une goutte depuis très longtemps et les agriculteurs s'inquiètent pour leur production. C'est notamment le cas de ceux que nos reporters ont rencontrés à Brillon et Bruille-Saint-Amand.