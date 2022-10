Sécheresse dans le Var : des habitants rationnés en eau

Les habitants de Seillans vivent avec les restrictions d'eau depuis six mois. Et ils vont devoir se restreindre encore face à la sécheresse qui perdure. La mairie demande de limiter la consommation d'eau à 100 litres par jour et par personne. C'est un effort conséquent lorsqu'on sait qu'une douche consomme à elle seule 60 à 80 litres d'eau. Pourtant, les gestes pour économiser l'eau sont bien acceptés par les habitants. Grâce à quelques astuces, certains arrivent à diminuer largement leur consommation. Et la chasse au gaspillage est lancée. Alors, le maire a fait installer une centaine de réducteurs de débit sur les compteurs des plus gros consommateurs d'eau identifiés sur sa commune. La ressource en eau potable diminue de jour en jour. Dans la vidéo en tête de cet article, depuis le mois de mai, huit fois par jour, ce camion citerne vient remplir ce bassin qui alimente une partie du village. À quelques kilomètres de là, le lac de Saint-Cassien, immense réserve d'eau potable, se trouve aujourd'hui à sept mètres en dessous de son niveau habituel. Ce qui inquiète Michel Felix, maire (SE) de Tanneron (Var). Lui aussi demande à ses administrés de se limiter 100 litres d'eau par jour et par personne. Sans réel moyen de le contrôler, il en appelle aussi au civisme de chacun pour éviter les coupures. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard