Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : ravitaillés par camions

Comme chaque semaine, le camion-citerne et sa précieuse cargaison, 50 000 litres d’eau potable, au total, sont apportés en plusieurs voyages. C’est vital pour le village de 99 habitants. Le matin du 9 février, le château d’eau n’est pas assez rempli. "Il reste 6 000 litres d’eau, alors que le village en consomme douze à treize mille litres par jour", lance un habitant. C’est loin d'être assez pour couvrir leurs besoins quotidiens. Il n’a pas plu depuis cinq mois, les terres sont sèches et la nappe phréatique ne s’est pas rechargée. Les habitants doivent faire des efforts au quotidien pour économiser l’eau. Depuis juin 2023, l'approvisionnement en eau de Planèzes, par camions-citernes, a coûté 30 000 euros à la communauté de communes. À dix km, cette commune, a dû, elle aussi, recevoir de l’eau par camions-citernes le week-end dernier, l’unique source qui alimente le village de Caramany ne coule presque plus. En prévision, Christian Lemoine, maire (SE) de Caramany, a fait des réserves. Dans les Pyrénées-Orientales, 42 communes ont des difficultés d’approvisionnement en eau. TF1 | Reportage A. Ehrel, E. Alonso