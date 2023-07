Sécheresse : des contrôles pour l'utilisation de l'eau

Début de patrouille pour la police de l'eau. Dans le département du Var, 87 communes sont en alerte sécheresse renforcée. L'usage de l'eau est par des arrêtés préfectoraux. Les agents, que nous avons suivis, doivent les faire respecter. "On est dans une zone pavillonnaire et on essaie de voir s'il n'y a pas des usagers qui arrosent leur pelouse ou leur potager en dehors des heures recommandées", indique Mathieu Mauro, inspecteur de l'environnement. De 9h à 19h, c'est interdit. Un particulier est pris en flagrant délit de nettoyage de sa terrasse, les agents dressent un procès-verbal. Il encourt une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Pour les professionnels, elle peut être multipliée par cinq. Un peu plus loin, les rouleaux d'une station de lavage tournent à plein régime. Pourtant, pour continuer de fonctionner, les propriétaires sont censés s'équiper d'un système de recyclage de l'eau. Ce qui n'est pas le cas ici. Les agents leur rappellent alors la réglementation. Dans un village, les lavoirs sont à sec. Depuis le mois de février, des alertes sécheresse sont mises en place. Les habitants sont résignés. Malgré les pluies des mois de mai et juin, les nappes phréatiques restent dans un état préoccupant et les cours d'eau sont à sec. S'il ne pleut pas dans les prochains jours, certains secteurs du département du Var passeront en état de crise. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde