Sécheresse : des forêts interdites aux promeneurs cet été ?

Comment savoir le plutôt possible à quel point une forêt risque de brûler ? La Météo des forêts pourrait nous aider. Elle sera publiée chaque jour par Météo-France, dès le 1er juin. Cette carte indiquera le risque d'incendie par département. Elle dispose de quatre niveaux d'alertes avec un code couleur bien connu, allant du vert pour un danger faible, jusqu'au rouge pour un danger très élevé. Les balades en forêt seront interdites, tout comme l'utilisation de votre barbecue ou de fumer une cigarette dans une zone à risque, sous peine d'amende. Il est aussi recommandé d'effectuer vos travaux loin de la végétation. Une météo de plus en plus précise, elle est aussi très utile pour le travail des pompiers. À Marseille, Jean-Christophe Martini ne la quitte jamais des yeux. Grâce à ces données, fournies par Météo-France, il ajuste de façon très précise son dispositif d'intervention. Cette technologie d'alerte est déjà utilisée dans quinze départements du bassin méditerranéen. Dès cet été 2023, elle sera déployée dans le sud-ouest. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, L. Huré