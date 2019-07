Sécheresse : des mesures exceptionnelles pour les agriculteurs

Dans l'Oise, des pâtures sont transformées en paillasson. Face à l'urgence, un éleveur recevra en octobre 70% de sa subvention européenne, et non 50% comme chaque année, soit 12 000 euros supplémentaires devenus indispensables. Ce qui représentera au total un milliard d'euros d'avance de trésorerie. Autre solution dans l'Allier, les règles en matière de jachère vont être assouplies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.