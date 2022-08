Sécheresse : des moules plus petites que d'habitude

Inquiétude chez les producteurs de moules de bouchot. La saison commence avec un mois de retard et les récoltes sont maigres. "Ce matin, on a lavé à peu près 700 kg. C'est une partie de ce qu'on va rejeter. Tout ça, c'est de la perte", nous montre Gwendal Besnard, producteur-vendeur - Poissonnerie "Chez Kelig" au Vivier-sur-Mer. "Pour notre entreprise, ça va représenter quasiment 50% de perte", ajoute-t-il. Victimes de la sécheresse, les coquillages n'ont pas pu grandir correctement. Ils peinent à atteindre les quatre centimètres réglementaires. "À ma droite, des moules qui ont mangé normalement et correctement. Et à côté, des moules qui ont eu un manque de nutrition", nous indique Gwendal Besnard. L'été peu pluvieux est à l'origine de cette sous-alimentation, car l'eau douce est un élément indispensable pour les moules. Ces températures caniculaires inquiètent tous les acteurs du secteur. Pour un autre producteur, la situation est inédite. "Qu'il fasse chaud, oui mais pas aussi longtemps. Cette année, c'est quand même assez catastrophique niveau pluie, chaleur", s'exprime Teddy Simon, dirigeant de la société SCEM. Les saisons passées, il vendait des moules de bouchot jusqu'en décembre. Cette année, il espère tenir jusqu'à la fin du mois d'octobre. TF1 | Reportage A. Guérard, X. Thoby