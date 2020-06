Sécheresse : des premières restrictions en Saône-et-Loire

La Saône-et-Loire figure parmi les départements où le thermomètre va grimper au-dessus des normales de saison. Elle est déjà en alerte sécheresse renforcée depuis le début du mois. C'est tout le secteur de l'agriculture qui est menacé. Dans les villages bourguignons, on vit au rythme des changements climatiques. À Mâcon, on est déjà au deuxième arrêté de restriction d'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.