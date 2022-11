Sécheresse : des restrictions prolongées jusqu'en décembre

Depuis des mois, la famille de François ne doit consommer que 100 litres d'eau par jour et par personne. Et ce sera le cas jusqu'au 15 décembre. Alors, au quotidien, la famille doit s'organiser et avoir recours au système D pour ne dépasser les limites. Dans le village, les habitants sont presque résignés. A quelques kilomètres de là, le lac de Saint-Cassien est au plus bas, huit mètres de moins que le niveau normal. Dans tout le département, la crise est inédite. Les rares pluies automnales semblent insuffisantes. Elles ne peuvent pas remonter durablement le niveau du cours d'eau. Alors, la préfecture a dû prolonger les restrictions d'usage de l'eau dans 96 communes. Du jamais vu au mois de novembre. Dans cet élevage, par exemple, la sécheresse condamne les vaches à manger du foin. Et les semis qui devaient assurer l'alimentation des bêtes au printemps prochain ne peuvent pas pousser. Seuls plusieurs jours de pluie continus pourraient recharger les ressources en eau. Or, dans le Var, la météo prévoit du soleil toute la semaine. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde