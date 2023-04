Sécheresse : des solutions pour économiser l'eau

C'est un village du Vaucluse très prisé des touristes. En temps normal, la Sorgue offre un spectacle exceptionnel où la rivière jaillit pour dévaler les rochers, mais cette année, il n'en est rien. Selon un agroclimatologue, l'avancée de la sècheresse y bat des records. Ce niveau d'eau s'observe généralement en plein été. Un choc pour les touristes. Un or bleu, essentiel pour notre quotidien, notamment pour la production agricole. Comment faire alors quand cette ressource ci-précieuse vienne à manquer ? C'est tout le travail de Serge Zaka, conférencier et consultant en agroclimatologie. Il accompagne les agriculteurs dans leur transition. Aurélien Le Tellier est vigneron, mais depuis trois ans, il fait pousser une espèce que l'on retrouve généralement en Moyen-Orient, le pistachier. Après plusieurs années de sécheresse, il a choisi de se diversifier et surtout de s'adapter à un climat plus aride. Il n'y a aucune irrigation. Première activité consommatrice d'eau en France, l'agriculture utilise la moitié des ressources. Alors, dans un département où il n'a pas plu depuis quasiment quatre mois, il est urgent de repenser le système agricole. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, Q. Danjou V. Abellaneda