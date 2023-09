Sécheresse : d'importantes restrictions d'eau dans le Doubs

Le Doubs est quasiment à sec. Une compagnie de bateau de plaisance ne peut plus naviguer normalement. "On est à notre embarcadère principal où on est censé prendre le bateau depuis là. On est maintenant obligé d'aller à 5 km", explique Muriel Michel, gérante des Vedettes Panoramiques du Saut du Doubs à Villers-le-Lac. Il faut donc prendre la voiture pour descendre vers un autre embarcadère bien plus bas qu'habituellement. Le capitaine de la vedette indique qu'"il manque aujourd'hui dix mètres de haut par rapport au niveau normal de la rivière". Elle devrait se trouver juste en dessous des arbres. L'eau manque depuis le début de l'été. La sécheresse de septembre est devenue une habitude pour les professionnels du tourisme. "On a eu une année de sécheresse en 2022, donc, en 2023, encore une année de sécheresse. On est à moins 50, voire moins 60 % de fréquentation. C'est très compliqué", se désole Muriel Michelac. Le département du Doubs est passé au stade de crise le plus haut niveau d'alerte. Plusieurs restrictions ont été mises en place. Laver sa voiture en station n'est, par exemple, plus possible. Pour les communes, il est interdit d'arroser les espaces verts et massifs floraux. C'est une mesure inédite en septembre, mais nécessaire. Pour arroser son potager, Anne-Marie, une habitante sollicitée dans ce reportage, a anticipé près de 40 ans. Elle n'utilise pas de tuyau, mais une réserve d'eaux de pluie. Des contrôles seront réalisés par la préfecture pour vérifier le respect de cet arrêté. Il ne sera levé que si les précipitations sont conséquentes ces prochaines semaines. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin