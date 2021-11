Sécheresse en Californie : la bataille pour l’eau

Aux États-Unis, où les habitants aiment tant tondre leur pelouse, les gazons synthétiques commencent à remplacer l'herbe fraîche. Pour la seconde année consécutive, les rivières n'ont plus d'eau. La Californie fait face à une sécheresse record. L'été 2021 a même été le plus sec depuis 1895, date des premiers relevés de températures. Certes, la machine prend un peu de place dans le jardin, elle fait un peu de bruit, et lui a coûté un peu cher, 26 000 €, mais Don Johnson est ravi de son investissement. Elle transforme l'air en eau. Il faut seulement six jours pour récupérer 350 litres, pour arroser le jardin en ces temps de restriction, mais aussi pour boire. La jeune entreprise qui les fabrique a multiplié ses ventes par onze ces quatre derniers mois. Don a été l'un des premiers acheteurs. Un peu plus au nord, l'irrigation de ses 25 hectares de vigne ne dépend actuellement que d'un réservoir situé à plusieurs kilomètres et très peu rempli. Alors, ce viticulteur fait appel à un sourcier pour trouver de l'eau sur son terrain. Après plusieurs heures de recherche, il a repéré un potentiel point d'eau. Les sourciers de toute la région sont débordés, malgré des tarifs élevés : un forfait de 1 300 €, plus 530 € de l'heure. La Californie pourrait annoncer des restrictions plus fortes, car la sécheresse pèse sur l'eau, mais aussi sur la consommation d'énergie. Or, 2022 s'annonce comme très chaude aux États-Unis et donc très sèche. T F1 | Reportage A. Monnier - B. Fenwick.