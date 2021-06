Sécheresse en Californie : l’opération sauvetage des saumons

Une terre brûlée, aride et une réserve d'eau anormalement basse dans le deuxième barrage de Californie. Selon les spécialistes que nous avons rencontrés, le niveau d'eau est 60 mètres en dessous de la normale. "Ce serait là-haut, à 275 mètres d'altitude. Avoir un niveau d'eau si bas, cela veut dire que l'on aura moins d'eau pour l'agriculture, pour la consommation d'eau courante dans les villes et pour les besoins environnementaux", déclare John Yarbrough. La moitié des Etats-Unis est touchée par la pire sécheresse depuis 2013. Et parmi les victimes de ce manque d'eau, les emblématiques saumons californiens. Il leur est impossible de remonter les cours d'eau jusqu'au Pacifique. Alors, l'élevage dans lequel nous nous sommes rendus emploi les grands moyens. C'est par camion-citerne que 17 millions de jeunes poissons sont transportés sur près de 100 km, jusqu'à l'océan. Anna Kastner, responsable de l'écloserie de saumons de "Feather river", explique qu'"il ne pleut pas. La température de l'eau augmente, le niveau de l'eau baisse. Nous essayons de leur donner la meilleure chance de survie possible". Autre effet de la sécheresse, les incendies. En Californie, 80 hectares ont déjà brûlé et des habitants ont dû être évacués. Pourtant, la saison sèche ne fait que commencer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.