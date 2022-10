Sécheresse et chaleur : les récoltes perturbées

Lorsqu’il fait le tour de son exploitation, cet agriculteur vendéen n’a pas le moral. À cause du manque d’eau, il puise dans ses réserves de foin pour nourrir ses vaches depuis le mois de juin. Actuellement, il a épuisé 50% de son stock. Une sécheresse qui dure et il redoute les prochaines semaines. Avec une nourriture qui se fait plus rare et afin de préserver son cheptel, il a dû prendre une décision radicale : se séparer d’une cinquantaine de ses bêtes. Plus au nord, en Loire-Atlantique, c’est la douceur du moment qui inquiète les maraîchers. Les 24 degrés de cet après-midi, sur les parcelles de l’exploitation de Benoît Renaudineau, la mâche pousse beaucoup trop vite. Avec une surproduction de salade qu’il ne peut écouler, ce producteur doit en jeter une partie : 15 tonnes cette semaine et encore plus dans les prochains jours, ses pertes se comptent en centaines de milliers d’euros. Pour l’avenir, les maraîchers espèrent un retour rapide des températures de saison, mais cette douceur pourrait persister j TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel