Sécheresse et incendie : les pompiers toujours sur le qui-vive

Dans les Alpilles, les massifs calcinés côtoient la forêt encore verte. Même si le feu est éteint, trois hélicoptères surveillent la moindre fumée. Au sol, 250 sapeurs-pompiers sont encore mobilisés. La zone est escarpée. Pour apporter de l'eau, le seul moyen est de passer par les airs. Il n'y a pas une minute à perdre, le feu peut reprendre à tout moment. Des pompiers sont en vigilance dans les Bouches-du-Rhône comme dans le reste du pays. Ce mardi 23 août, 80 % des départements en rouge sont au plus haut niveau d'alerte sécheresse. "La moindre source de chaleur peut générer un feu, donc le risque reste très important. On reste très attentifs et très mobilisés encore, en cette fin de saison", a ajouté Jean-Louis Pestour, responsable national de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). L'attention est constante, même dans le Maine-et-Loire. Dans ce département, des renforts des casernes voisines sont nécessaires pour surveiller les départs de feu. Cette vigilance va se poursuivre, car le thermomètre dépassera les 30 degrés dans une grande partie de l’Hexagone, le mercredi 24 août. TF1 | Reportage M. Stiti, P. Geli, S. Guerche.