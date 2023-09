Sécheresse et pluies diluviennes : un phénomène exceptionnel ?

Des inondations interviennent après des mois d'une sécheresse historique dans de nombreux pays. Les Grecs, les Espagnols, les Bulgares subissent des pluies torrentielles pendant que nous, juste à côté, vivons sous un dôme de chaleur. Ce phénomène est ce que l'on appelle "blocage en oméga". Depuis ce week-end, nous sommes coincées entre deux masses d'air frais. Les "gouttes froides" qui entraînent fraîcheur et précipitation au large du Portugal et de la Grèce. Entre les deux, la chaleur de l'Afrique du Nord remonte. Cela créait donc un anticyclone, des températures très élevées comme ce mercredi. En fait, ce phénomène existait déjà, mais désormais, le réchauffement climatique accentue sa fréquence, son intensité et ses conséquences. Depuis des mois, par exemple, l'Europe centrale subit une sécheresse historique. Les sols sont donc particulièrement durs lorsqu'ensuite des grêles, des pluies intenses et très localisées s'abattent, la terre n'absorbe plus assez d'eau, et cela provoque des inondations. Dans notre pays, il y aura un changement de programme à partir du début de la semaine prochaine, comme l'explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service Météo - TF1-LCI. Il faudra donc attendre une semaine encore avant de retrouver des températures de saison, de nuit comme de jour. TF1 | Reportage Q. Fichet, I. Lyafori