Sécheresse exceptionnelle : des restrictions comme en plein été

Partout dans les Pyrénées-Orientales, des cours d'eau sont à sec en plein hiver. Les communes sont désormais soumises à des restrictions. Il est interdit par exemple d'arroser les pelouses. À Elne, un terrain de rugby devait être rénové. Mais "on ne peut pas le refaire à cause de la sécheresse, parce qu'on ne pourra pas l'arroser. Donc ce terrain restera dans cet état, à moins qu'il y ait réellement un événement climatique pluvieux de grande importance avant la fin du mois de mars, qui est la période de recharge de nappes", nous explique le maire (PCF) Nicolas Garcia. Même problème dans les parcs. Le dernier arbre du village vient tout juste d'arriver. "On ne pourra plus faire de plantation de ce type et on ne sait même pas s'il va vivre, parce qu'on ne pourra certainement pas l'arroser", poursuit-il. Ces restrictions interviennent quatre mois plus tôt que l'an dernier. "On a plus de restrictions en février 2023 que l'été dernier. Si on ne prend pas ces mesures et s'il ne pleut pas, ça veut dire que cet été, on n'a pas d'eau pour les touristes, ni pour les agriculteurs, ni pour les piscines. On n'a de l'eau que pour consommer", ajoute-t-il. Et ce n'est pas tout. Fini par exemple le nettoyage des routes. Il est interdit également de laver sa voiture avec de l'eau. Des économies d'eau qui inquiètent un agriculteur. Ses artichauts arrivent à maturité et il faut les arroser. Une éventuelle restriction d'eau pourrait s'avérer désastreuse pour sa récolte. "Si on ne peut pas arroser, c'est une perte sèche. Les plantes vont complètement se déshydrater et n'arriveront pas à produire des artichauts", explique le maraîcher. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier