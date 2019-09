Sécheresse : fermeture historique du canal entre Champagne et Bourgogne

L'Hexagone vit une période de sécheresse exceptionnelle. Le canal qui relie la Champagne à la Bourgogne sur 150 km est officiellement fermé. Depuis des mois, il n'y a pas eu une goutte de pluie ou presque dans la région. Il n'y a plus assez d'eau pour assurer le passage des péniches. Plaisanciers et transporteurs de marchandises restent à quai jusqu'à nouvel ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.