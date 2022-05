Sécheresse : ils ont trouvé la solution contre les coupures d’eau

Vu du ciel, c'est un bassin de 30 mètres de longueur et de 10 mètres de largeur. Ce matin-là, en pleine montagne, ils tiennent une réunion de chantier pour la construction d'une nappe phréatique artificielle. Un projet unique en France, comme l'explique Thierry Labrosse, directeur général d'Energis FD, concepteur du "Réservoir d'eau enterré plein de sable" (REEPS). Dans cette commune ardéchoise, la sécheresse est une préoccupation quotidienne. En particulier, l'été, quand la population est multipliée par trois à cause des résidences secondaires. La source qui arrive au village alimente la municipalité. En quinze jours, le débit a déjà baissé de 20%. Alors, s'il ne pleut pas en juin, le village pourrait encore manquer d'eau potable d'ici la fin de l'été. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de stocker l'eau potable quatre jours pour des raisons sanitaires. La commune a donc opté pour une technique oubliée, déjà utilisée par les Romains il y a plus de 2 000 ans, et qui a fait aussi ses preuves à Madagascar. Selon des spécialistes, ce procédé est le seul moyen de conserver de l'eau potable. Soutenu par les habitants, le projet va coûter 84 000 euros subventionné par l'État et le département. Avant d'arriver au robinet, comme l'exige la réglementation, l'eau sera traitée au chlore et contrôlée toutes les semaines. La fin des travaux est prévue mi-juillet. Et le réservoir sera rempli à l'hiver prochain. TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone