Sécheresse : la déferlante des buissons volants

Les vents ont soufflé à près de 100 kilomètres heure, ces derniers jours, dans l'Ouest américain et déplacé des milliers de buissons. Plusieurs petites villes se sont retrouvées envahies par ce qu'on appelle, à juste titre, des virevoltants. Ce sont des ronces qui, une fois fanées, meurent et se détachent de leur racine pour former un amas de plantes sèches. Les buissons font au moins 1,50 mètre de haut, selon des passants. C’est un phénomène qui symbolise l’Amérique, celle des westerns, des cow-boys, des grands espaces. Mais il est rarement observé dans ces proportions. Des maisons, des voitures, des quartiers entiers, sont bloqués. Une voiture, qui essayait de dégager une route a été ensevelie, sans dommage pour le conducteur, de même pour un jeune cycliste, à part quelques épines à retirer. Depuis le début de l’année 2024, l’Ouest des États-Unis a subi plusieurs tempêtes, de plus en plus récurrentes, conséquence du changement climatique. Ce sont les vents et la sécheresse qui favorisent les déplacements massifs de virevoltants. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien