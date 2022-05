Sécheresse : la traque des fuites d’eau

Paul Massa est chasseur de fuites. Il a été appelé par un particulier pour vérifier l'étanchéité du réseau. Pour cela, il injecte du gaz dans toutes les canalisations. Une tâche minutieuse et compliquée, car tout est encastré dans les murs et dans les sols. Les deux heures de recherches sont facturées à 500 euros. La propriétaire est rassurée, aucune n'a été constatée. Mais ce n'est pas toujours le cas, et les conséquences peuvent parfois être importantes. Colmater les fuites pour faire des économies n'est pas la seule solution. Les magasins de bricolage vendent tous ce que l'on appelle des mousseurs. Ils coûtent entre trois à huit euros. Ils se vissent directement sur les robinets et remplacent l'eau par de l'air, sans modifier la pression finale. Eléonore a installé des mousseurs dans toute sa maison. Mais ce qui lui a surtout permis de faire baisser sa facture, c'est son installation dans son jardin. Elle dispose d'un réservoir de 5 000 litres qui récupère l'eau de pluie. L'eau sert à arroser le jardin et alimente les toilettes de la maison. Résultat : sa consommation a été divisée par trois. Son installation a coûté 3 500 euros et elle a été rentabilisée au bout de sept ans. T F1 | Reportage L. Romanens, S. Hembert