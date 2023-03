Sécheresse : la Vendée recycle ses eaux usées

Tous les jours, Richard Chicot, intendant du Golf de Pornic, inspecte le parcours du golf. La pelouse doit être verte et impeccable. Pour l’arrosage, il récupère une partie des eaux usées, traitées par la station d’épuration de Pornic. Un système mis en place dans les années 90. L’établissement économise ainsi près de 50 000 mètres cubes d’eau par an et est devenu autonome. En Vendée, les eaux usées éructent aussi les champs des pommes de terre. Plus encore, les eaux de la station d’épuration des Sables-d'Olonne seront bientôt potables. Habituellement, elles partent directement à la mer. Ici, elles seront affinées grâce à ce filtre géant. Les eaux finement filtrées seront ensuite renvoyées dans une retenue, augmentant ainsi la capacité de stockage de l’eau potable. La mise en service est prévue en 2024. Cette usine est un moyen pour le département de sécuriser son approvisionnement en eau. La Vendée ne dispose pas de nappe phréatique et compte sur une douzaine de retenues. En 2030, 60 000 foyers vendéens bénéficieront de cette eau affinée. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel