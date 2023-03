Sécheresse, le niveau des nappes phréatiques inquiète

En plein milieu d'un champ du département de la Sarthe s’effectuent les relevés du jour. Les responsables du bureau de la gestion de l’eau vérifient que les données qu’ils reçoivent en temps réel soient bien exactes. En France, il n’a pas du tout plut en février. Sur la route, la situation semble plutôt encourageante. Les pleines sont plus vertes. Mais pour Bruno Briffaut, agriculteur de "bio avenir" à Spay (Sarthe), ce n’est pas suffisant. Depuis l’été dernier, il ne peut plus puiser dans les nappes phréatiques. D'après lui, "le forage n'est plus utilisé et les agriculteurs sont à 100 % dépendant de l’eau de la ville pour l’ensemble des activités de l’exploitation. Ce qui représente 5 000 euros de dépenses en plus par an. Bruno Briffaut, lance un cri d’alerte et dit que la solution est de mettre en œuvre tout ce qu’il est possible pour arrêter de gaspiller l'eau. Ce dernier souhaite un changement de comportement de la part de chacun et espère de nouveaux jours pluvieux, de prochains jours heureux. TF1 | Reportage Y. Hovine, V. Abellaneda