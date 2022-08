Sécheresse : le succès des récupérateurs d'eau

Pour arroser son potager, Sylvain Bascoul, de l'association "Jardins ouvriers" à Nozay (Essonne) utilise uniquement de l'eau de pluie qu'il récupère dans une cuve. Le récupérateur d'eau est une solution économique de plus en plus plébiscitée par les Français. Gamm vert, un magasin de l'Essonne a vu ses ventes augmenter de 25% en deux ans. Il y en a pour tous les budgets, à partir de 60 euros. L'eau de pluie n'est pas potable, mais elle peut être utilisée au jardin, pour laver sa voiture, pour les toilettes, ou encore pour faire sa lessive. Des usages qui représentent 38% de la consommation d'eau d'un ménage. À Saint-Herblain (Loire-Atlantique), François Brichart a installé trois récupérateurs chez lui, il y a déjà deux ans. Convaincu par les économies réalisées, il a décidé d'aller encore plus loin. L'eau sans savons de la douche est réinjectée dans ses réservoirs, avec l'eau de pluie. Il en est de même pour celle qui lui sert à laver ses légumes. Pour rappel, l'installation de récupérateur est d'ailleurs encouragée par les pouvoirs publics. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre département ou de votre commune pour savoir s'il propose des aides financières. TF1 | Reportage L. Kebdani, G. Barents, S. Guerche.