Sécheresse : le trafic fluvial perturbé

Cette barge fait-elle partie des derniers à pouvoir naviguer sur Le Rhin. Chaque jour, la situation y est préoccupante. Le niveau du fleuve baisse dangereusement. Du jamais-vu aussitôt dans l'été. Même constat aux abords de cette écluse. La partie du mur en blanc devrait être immergée. La seule pour permettre aux bateaux de continuer à naviguer est de réduire drastiquement la quantité de marchandises transportées. Dans la cale de ce bateau, on peut distinguer le sol, mais mettre ne serait-ce qu'une tonne de céréales en plus serait trop risqué. Limiter l'accès au fleuve pourrait à terme être interdit. C'est la conséquence d'une sécheresse historique. Lorsque le niveau de l'eau baisse, un bateau rempli de containers risque de toucher le sol et d'y rester bloqué. Pour évier une telle situation dans le pays, le transport de marchandises est restreint sur 777 kilomètres de canaux. Il est même totalement arrêté sur 521 kilomètres. Cela a des conséquences pour les transporteurs. Dès qu'un bateau n'est pas rempli, ils perdent de l'argent. Certains sont obligés de se tourner vers le transport routier. Encore faut-il trouver des véhicules sachant qu'une barge peut transporter l'équivalent de 350 camions en marchandises. TF1 | Reportage C. Diwo, I. Blonz