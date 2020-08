Sècheresse : les agriculteurs à la recherche de solutions

Les jachères doivent rester au repos normalement, mais puisqu'il faut bien nourrir ses vaches, les agriculteurs n'ont pas eu le choix. Les sécheresses répétitives en ont déjà découragé beaucoup. Alors, ils réclament une meilleure gestion de l'eau, notamment en créant davantage de réservoirs. Selon eux, c'est la solution pour ne pas épuiser les nappes phréatiques. La région Grand-Est est l'une des plus touchées par ce fléau. Elle en a connu quatre en quatre ans.