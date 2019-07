Sècheresse : les incendies se multiplient

Les incendies sont les conséquences visibles et concrètes de la sècheresse. Celle-ci touche de nombreuses régions et pas seulement au sud. Le nord de l'Hexagone n'est, en effet, pas épargné. Les incendies se multiplient, avec notamment ce qu'on appelle les feux de récoltes. Nos journalistes ont d'ailleurs rencontré des agriculteurs très inquiets à ce sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.