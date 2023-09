Sécheresse : les nouveaux défis des agriculteurs

Le niveau de l'eau n'a jamais été aussi bas dans le lac de Ganguise, entre Toulouse et Carcassonne. Le changement climatique a désormais des conséquences directes sur les choix de cultures de Jean-François Monod, agriculteur à Villeneuve-la-Comptal, dans l'Aude. Il a dû remplacer le haricot de Castelnaudary par la chia, qui demande en moyenne quatre fois moins d'eau que le haricot. Pour limiter les risques liés aux changements climatiques, les agriculteurs sont poussés à diversifier leurs cultures. C'est le cas de Céline Imart, agricultrice à Aguts, dans le Tarn. En 2022, elle a introduit 20 % d'orge, destinée à l'alimentation animale et elle prévoit déjà d'en faire 50 % en 2024. Elle introduit des céréales plus résistantes à la sécheresse, comme le sorgho, réputé pour sa grande résistance aux températures extrêmes et moins gourmand en eau que le maïs. S'il peut constituer un bon moyen pour s'adapter à un climat plus sec et plus chaud, le sorgho n'a donc pas encore vocation à remplacer le maïs. Des recherches sont en cours pour offrir des débouchés industriels à cette céréale. On la consomme peut-être à l'avenir sous forme de pâtes, de biscuits ou de pop-corn. TF1 | Reportage J. Roux, G. Parrot