Sécheresse : les pompiers de l'Allier sur le qui-vive

Depuis le début du mois, les pompiers volontaires des petites casernes rurales de l'Allier multiplient les opérations. On a enregistré près de 90 interventions en quinze jours sur ce département et c'est quatre fois plus qu'un mois de juillet habituel. À l'état-major du service départemental d'incendie et de secours, une cellule dédiée aux incendies de végétation a été mise en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.