Sécheresse : les pompiers des Bouches-du-Rhône déjà en alerte

C'était il y a moins d'un mois. Un feu de forêt a eu lieu dans les collines d'Aubagne au début du printemps. Ce sapeur-pompier était sur place. Il a fallu plusieurs heures pour maîtriser les flammes qui ont parcouru 20 hectares. Quelques jours avant, un autre départ de feu à Cassis avait alerté les pompiers des Bouches-du-Rhône. Il n'a pas beaucoup plu cet hiver en Provence et les sols sont très secs. Un peu plus loin, dans ce massif du pays aixois, ce spécialiste en analyse des feux de forêt constate les dégâts de la sécheresse et s'inquiète déjà pour cet été. La végétation est très sèche alors que c'est un important combustible avec les fortes chaleurs en cas d'incendie. Les pompiers ont les yeux rivés sur les nuages. Et bonne nouvelle, la pluie est enfin arrivée en Provence pour plusieurs jours. Suffira-t-elle à charger la nappe phréatique ? Selon eux, c'est insuffisant. Durant les journées à risques, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône renforcent d'ores et déjà leurs effectifs. Avec une centaine de soldats du feu supplémentaires. Tous espèrent un printemps pluvieux dans le sud pour passer un été le moins chaud possible. T F1 | Reportage P. Lefrançois, H.R. Amar