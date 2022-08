Sécheresse : les sangliers sortent du bois

Cet été, à chaque fois qu'André Lanza, vigneron de la coopérative Les vignerons de Grimaud à La Garde-Freinet dans le Var, vient voir ces vignes, il fait le même constat : toujours moins de raisin à cause des sangliers. "Si on cumule toutes les grappes dans la parcelle, on va se retrouver à la fin avec des tonnes", déplore-t-il. Les responsables sont les sangliers, mais la coupable avant tout selon André, c'est la sécheresse qui oblige ces animaux à survivre. Pour le vigneron, "ils viennent manger parce que c'est une nourriture, c'est un fruit, mais surtout la consommer parce que c'est de l'eau. C'est mes vignes, je les travaille. C'est mon revenu, c'est mon gagne-pain, c'est mal de dire, mais pour survivre, ils sont obligés de le faire". Déjà 40 000 euros de récolte perdue et ça pourrait encore empirer. Il a donc choisi de grillager ses 45 hectares de vignes. Ça prendra du temps et lui coûter plus de 100 000 euros, mais il s'achète, dit-il, la tranquillité. Les sangliers, déjà nombreux dans le Var, s'en sont toujours pris aux cultures et beaucoup moins aujourd'hui. Les clôtures électriques parvenaient à les garder à distance. Le problème avec la sécheresse, expliquent ces chasseurs, elles deviennent moins efficaces, moins puissantes face à la soif de survie de l'animal. "Quand ils touchent la clôture, il fait moins mal que si le sol est humide. Il y aura plus de puissance si le sol est humide. Comme il est sec, il y a moins de puissance", explique Laurent Faudon, président de la Fédération départementale des chasseurs du Var. Exceptionnellement, les chasseurs du Var pourront faire des battues le long des vignes. Parfois la nuit jusqu'à 2 h du matin, où ils pourront seulement tirer en l'air pour effrayer les bêtes. Vingt mille sangliers devront toutefois être abattus pour réguler la population. La préfecture du Var appelle à débroussailler pour offrir moins de cachettes aux sangliers qui avec la sécheresse ont déjà causé 600 000 euros de dégâts dans le département. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Petit, T. Rolnik