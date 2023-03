Sécheresse : les stations de lavage doivent s'adapter

Des rouleaux nettoient plus de 70 voitures par jour. Chaque fois, plus de 200 litres d'eau sont consommés, l'équivalent d'une baignoire pleine. Avec la sécheresse des dernières semaines, Pierre Nélias, gérant de BZH Lavage, craint les restrictions et la fermeture de sa station, une fois de plus. En deux mois, il a perdu près de 20% de son chiffre d'affaires l'an dernier. Pour ne pas revivre ce cauchemar, il vient d'investir 50 milles euros dans un système de recyclage. Les premières à souffrir d'une fermeture seraient les automobilistes. Nettoyer sa voiture chez soi consomme deux à cinq fois plus d'eau que dans une station. Certains ont donc trouvé des solutions pour consommer moins. Guillaume Bottet, gérant du Lavage de l'Ouest, a installé une mini-station d'épuration qui permet de récupérer 60% d'eau. Une technique encore plus efficace est de ne plus du tout laver à l'eau. Le nettoyage se fait à la main. Un premier passage pour appliquer un produit, un second pour le retirer. Une méthode bien plus écologique, mais deux fois plus chère. Une trentaine d'euros de lavage extérieur contre 16 en station. TF1 | Reportage M. Debut, C. Ebrel, N. Hesse