Sécheresse : l’inquiétude des agriculteurs

Des champs verdoyants, de jolies pousses de blé prometteuses qui pourraient pourtant être bientôt assoiffées. 5 mm de pluie seulement depuis janvier, 20 mm en décembre, la situation pourrait devenir préoccupante s'il ne pleut pas dans les prochaines semaines. Un mois de janvier très sec avec 99% de pluie en moins par rapport à la normale, et plus inquiétant : la terre n'a pas pu refaire ses réserves en eau même en automne. De l'autre côté du département, ces agriculteurs ont pris les devants en choisissant une solution inhabituelle : installer un canon à eau. Ce vigneron, lui, souhaiterait que des systèmes d'irrigation soient mis en place dans sa commune, car cette sécheresse pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur la croissance de la vigne. Une sécheresse hivernale remarquable qui deviendra inédite s'il ne pleut pas d'ici le 20 mars. Météo-France prévoit que les trois prochains mois soient plus secs que la normale. TF1 | Reportage A. Erhel- L. Garcia