Sécheresse, manque d'eau : les cultures s'adaptent

Des dizaines de milliers d'amandiers, parfaitement alignés et plantés à un rythme effréné. Nous ne sommes pas en Andalousie, mais à 30 kilomètres de Toulouse. Ces 30 dernières années, sur cette parcelle, c'est du maïs qui poussait, mais le changement climatique incite les agriculteurs à trouver des cultures plus adaptées. Martin d'Archimbaud, producteur et co-fondateur de Greenpods, s'est lancé il y a seulement deux ans, alors il faut tout apprendre. Aujourd'hui, il fait appel à une équipe venue d'Espagne, avec du matériel spécifique pour l'aider. Avec les pics de températures à répétition dans la région, tout le monde s'adapte. Adapter les cultures au changement climatique est une urgence, telle que dans la compagnie d'assurance Axa Climate, 30 experts scientifiques et agronomes sont mobilisés. Les chaleurs observées aujourd'hui dans le Sud-ouest de la France se retrouveront sur une grande partie du pays en 2050. Alors, verra-t-on un jour des plantations de Kiwi au pied de la Cathédrale de Chartres, les experts ne l'excluent pas. Une chose est sûre, toutes les cultures sont déplacées progressivement vers le nord. TF1 | Reportage N. Pellerin, D. Sitbon, D. Blondeau