Sécheresse : permis de construire suspendus

François Montaudoin, vendeur de terrain, venait de trouver un acquéreur pour sa parcelle. Le compromis de vente était signé. Une famille devait construire sa maison sur la parcelle. Mais depuis hier, tous les permis de construire sont suspendus à Rumilly et dans douze communes limitrophes. C'est un désastre, selon Éric Weiss, promoteur immobilier. C'est à cause du manque d'eau potable. À Rumilly, les nappes phréatiques sont polluées. Les pompes sont en pause depuis six mois. La ville doit puiser dans les réseaux d'eau potable d'Annecy à 20 km. Mais à cause du déficit de pluie et de neige, les réserves pourraient être insuffisantes. Pour fournir de l'eau à tous ses habitants, le maire préfère geler les nouvelles constructions. Dans cette ville de quinze mille habitants, la mesure a été attendue. Les permis de construire seront bloqués jusqu'au 31 décembre. Alain Remillon, un terrassier, prévoit une baisse de 30 % de son chiffre d'affaires. La communauté de commune va analyser ses ressources en eau, et se prononcera de nouveau à la fin de l'année. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot