Sécheresse : peut-on manquer d'eau cet été ?

Avec des pénuries de plus en plus récurrentes, le gouvernement lance un plan en faveur d'une meilleure gestion de l'eau. Il prévoit de faire payer plus cher les consommations les moins inutiles, privilégier une agriculture plus adaptée et faciliter l'utilisation des eaux usées pour l'arrosage. Au total, 23 départements sont concernés par des restrictions, beaucoup plus tôt que d'habitude dans cet été déjà très aride.