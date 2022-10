Sécheresse : pourquoi les restrictions d'eau continuent

Aujourd'hui, il a plu à l'Île d'Yeu. Un temps qui n'est pas exceptionnel. Mais au vu de la sécheresse actuelle, cela méritait d'être souligné car on peut se demander si on ne vit pas une situation anormale. La pluviométrie est déficitaire cette année partout en France. D'après les scientifiques, les pluies de septembre n'ont eu aucun impact sur les nappes. "La végétation, le sol sert en premier. Et ensuite, il laisse passer un certain surplus vers les rivières ou vers les nappes souterraines. C'est la règle absolue, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça", explique Vazken Andréassian, hydrologue - Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). Les nappes phréatiques sont-elles trop basses ? Globalement, oui. Les scientifiques espèrent, une fois la nature en dormance cet automne, qu'il pleuve beaucoup pour recharger les nappes jusqu'au printemps. Ce qui nécessiterait un hiver humide mais aussi des efforts des Français. "Il y a 70% de notre eau potable qui vient des eaux souterraines. Chaque petit geste compte. Donc prendre une douche plutôt qu'un bain, éviter de laver sa voiture ou d'arroser son jardin", rappelle Violaine Bault, hydrogéologue - Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Véron