Sécheresse record : des restrictions d’eau en plein hiver

Il y a encore quatre mois, le fleuve de l’Huveaune coulait dans ce village varois, tout comme les fontaines. Mais avec l’absence de pluie cet hiver, il n’y a plus une goutte d’eau. Le maire de Saint-Zacharie (Var), Jean-Jacques Coulomb, a demandé aux habitants d’économiser de l’eau en privilégiant les douches plutôt que les bains. Il est inquiet, il n’a jamais connu ça en plein mois de février. Dans les Bouches-du-Rhône, d’autres communes sont aussi en état d’alerte. "C’est vraiment sec… Ça fait deux mois qu’il pleut plus", affirme un habitant qu'on a interrogé. À Allauch (Bouches-du-Rhône) près de Marseille, les habitants doivent même limiter leurs arrosages dans le jardin. Depuis mercredi, le maire d’Allauch, Lionel de Cala, a aussi coupé l’eau des fontaines et réaménager tous les espaces verts. Ici, toutes les fleurs ont été arrachées. "On retire des plantes qui demandent de la ressource en eau, qui n'est pas forcément utile au quotidien. Et on les remplacera à terme par des ressources, des végétaux, beaucoup plus économes", dit le maire. À Allauch, comme dans d’autres communes provinciales, les maires réfléchissent à revégétaliser entièrement leur voirie, avec des essences très peu gourmandes en eau. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar