Sècheresse record : le sud de l'Hexagone attend la pluie

Une alerte à la sècheresse touche toutes les régions du pourtour méditerranéen. Chez Météo France, les relevés pluviométriques restent quasiment vierges et montrent un déficit de pluie, notamment à Nice, Marseille et Béziers. Dans le département de l'Hérault, les sols n'ont jamais été aussi secs depuis sept ans.