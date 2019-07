Sécheresse : une facture lourde pour les assurances

La sécheresse touche pratiquement tout le territoire français, avec 80 départements concernés. Parmi les conséquences de ce phénomène, on note la multiplication des fissures sur les bâtiments. Cette situation est très bien connue par les assureurs. La facture ne cesse d'augmenter année après année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.