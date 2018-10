Sécheresse : une pénurie d'eau dans les deux tiers du territoire

Un été quasi interminable a fait passer notre pays dans le rouge, plus particulièrement dans le centre et les régions est. Cette sécheresse a déjà imposé des restrictions d'eau dans 61 départements. Les nappes phréatiques ne sont pas encore durement atteintes, mais il vaut mieux pour elles que la pluie se manifeste rapidement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.