Sécheresse : une situation historique en Ardèche

Sept cent hectares ont brûlé depuis le début de cette année 2019 en Ardèche, c'est dix fois de plus qu'en 2018. Dans la nuit du mercredi 18 septembre encore, un incendie a détruit soixante-dix hectares de végétation dans le sud du département qui n'a pratiquement pas reçu une goutte de pluie depuis des mois. Comment les habitants et les communes se sont-ils adaptés à cette situation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.