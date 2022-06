Second tour des élections législatives 2022 : une ex-ministre affronte une femme de chambre dans le Val-de-Marne

Tout semble les opposer. Une ancienne ministre face à une femme de chambre, investie par la coalition de gauche. Elle est arrivée largement en tête au premier tour. Ivoirienne, Rachel Kéké est naturalisée Française en 2015. Son premier combat est syndical. Elle mène une grève de deux ans et demi pour améliorer les conditions de travail des femmes de chambre d'un grand groupe hôtelier. Exilée Roumaine devenue championne de natation et ex-ministre, Roxana Maracineanu revendique, elle aussi, un parcours difficile. "Avec Rachel Kéké, nous avons des parcours commun. On est partie de rien", précise-t-elle. Pour sa première campagne, la candidate du camp présidentiel compte sur sa notoriété. Mais distancée par son adversaire, Roxana Maracineanu est contrainte d'aller chercher les voix une à une. Une ancienne ministre et une femme de chambre, il faut dire que le duel est peu commun. Et les habitants en sont conscients. Pourtant ici, dimanche dernier, une majorité des électeurs à préféré s'abstenir. TF1 | Reportage L. Atal, N. Gandillot, P. Veron