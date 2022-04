Second tour : un débat décisif pour votre vote ?

À quelques heures du débat de la présidentielle, la politique s'invite jusqu'au bac à shampoing de l'Eden Coiffure à Saint-Apollinaire en Côte-d'Or. Nathalie, une cliente, regardera le débat en famille. Une tradition, car chacun a déjà choisi son candidat. Audrey Morizot, sa coiffeuse, n'a pas voté au premier tour. Pour dimanche, elle est encore indécise. Elle dit attendre ce débat pour voir. Un débat pour faire son choix ou pour le renforcer. En terrasse sous le soleil de Dijon, des clients abordés par nos journalistes savent tous à qui ils donneront leur voix. Pour certains, la confrontation et le débat sont intéressants, même s'ils ont déjà une idée. Elyess Dimassi, barman au Café Hugo de Dijon, n'est pas encore totalement convaincu. Ce débat pourra influencer son vote. Selon ses explications, "plein de choses peuvent encore changer". Il espère juste que le débat ne sera pas stérile. Et même vœux pour des étudiants en droit rencontrés par nos journalistes. À 20 ans, c'est leur première présidentielle. Ils suivront le débat par goût de la politique et non pas parce qu'ils hésitent. Pour beaucoup, le choix est déjà fait. Lors du premier tour, les habitants de la Côte-d'Or ont voté dans les mêmes proportions que l'ensemble des Français. T F1 | Reportage E. Payro, G. Martin.