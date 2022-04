Second tour : une France divisée

Hier, les Français ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, mais moins pour qu'il y a cinq ans. Un peu plus de 18 779 641 voix, c'est deux millions de moins qu'en 2017. Marine Le Pen, elle, au contraire, progresse à un peu plus de 13,5 millions de voix, soit 2,5 millions de plus qu'il y a cinq ans. Cette percée du RN se traduit également à travers cette carte de France. En 2017, Marine Le Pen était arrivée en tête dans deux départements, ici en violet. Cinq ans plus tard, 23 départements, notamment dans l'Est et le Sud-est. Elle renverse même la situation dans les Outre-mer en obtenant des scores sans appel. Près de 70% des suffrages en Guadeloupe, 60% en Martinique ou encore à La Réunion. Ce scrutin, c'est un peu l'histoire de France. Au président réélu, un vote majoritaire dans les grandes villes. À Marine Le Pen, celui du monde rural et des petites communes. De vraies différences également en fonction de l'âge. Les 18-24 ans et les plus de 35 ans pour Emmanuel Macron. Les 25-34 ans pour Marine Le Pen. Et puis, il y a des marqueurs sociologiques très forts. Emmanuel Macron continue de séduire les catégories de professionnelles dites "aisées". Marine Le Pen, elle, convainc les milieux populaires, ouvriers, employés, mais pas les retraités. Tout ça dans un scrutin où l'abstention a battu des records : 28,01%. Les bulletins nuls ou blancs sont eux en recul : un million de moins qu'il y a cinq ans. Mais il reste à un niveau très élevé. Au total, ce sont près de 17 millions d'électeurs qui ont refusé de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. TF1 | Reportage A. Etcheverry - R. Cassan - N. Martineau